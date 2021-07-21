В Челябинске сгорел жилой одноэтажный дом

По данным очевидцев, без жилья остались шесть семей

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На улице 2108 км в микрорайоне Чурилово загорелся жилой одноэтажный дом. Об этом сегодня, 21 июля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Огонь вспыхнул накануне вечером. Из дома до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

«Прибывшие сотрудники МЧС локализовали горение кровли и надворных построек, не допустили дальнейшее распространение огня», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Жительница дома Надежда Попова рассказала, что это уже третий пожар за три года, который вспыхивает из-за соседей, употребляющих спиртные напитки.

«Дом только под снос. Непригодный для жилья. От трех квартир остались только стены. Муж во время пожара постарался вынести ценные вещи. Соседи часто выпивают, видимо, забывают потушить сигареты. В третий раз уже горим за три года», — рассказала ИА «Первое областное» челябинка.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что причина пожара пока не установлена. Ее выясняют дознаватели.

Без крыши над головой остались шесть семей. ИА «Первое областное» следит за развитием событий.