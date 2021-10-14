В Челябинске сгорел торговый прилавок для садоводов

Администрация Советского района полагает, что это был поджог

Сегодня, 14 октября, рано утром на улице Кузнецова в Челябинске загорелся торговый павильон. Об этом сообщили в администрации Советского района.

«Сообщение о возгорании поступило в 5:42. На место прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава. Горел деревянный киоск, повреждены стены. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — рассказали Первому областному информагентству в ГУ МЧС по Челябинской области.

Администрация Советского района подготовила заявление в полицию и справку о сумме ущерба.

«Есть основания считать, что это был умышленный поджог. Видимо, кому-то не нравится, что мы боремся с несанкционированной торговлей, демонтировали множество незаконных киосков в этом месте и провели оперативное благоустройство территории, чтобы предотвратить практику возврата таких киосков на прежнее место», — сообщили в пресс-службе администрации.