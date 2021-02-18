В Челябинске сгорел киоск с шаурмой

Огонь распространился при использовании мангала

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В Металлургическом районе Челябинска сгорел павильон, где готовили шашлык и шаурму. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области сегодня, 18 февраля, сообщили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при использовании мангала.

«Сообщение о пожаре поступило в 19:24 на центральный пункт пожарной связи Челябинска. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие огнеборцы увидели огонь внутри павильона, из-под крыши шел дым. За считанные минуты пожарные локализовали и ликвидировали открытое пламя. Удалось предотвратить распространение огня», — уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Погибших и пострадавших от пожара нет.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при эксплуатации мангала. Работники павильона пытались самостоятельно потушить огонь с помощью огнетушителя. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали горение с помощью пожарного ствола первой помощи.