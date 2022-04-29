В Челябинске сгорел частный дом

Пострадавших нет

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Сегодня, 29 апреля, на улице Овчинникова в Челябинске загорелся частный дом. Очевидцы сообщили Первому областному информагентству, что последние два месяца в нем никто не жил. На место тушения выехали две автоцистерны, уточнили в ГУ МЧС по региону.

«Горел заброшенный дом. Угрозы распространения огня не было. Причины возгорания пока неизвестны», — рассказали в ведомстве.

Жители соседнего многоквартирного дома сообщили, что постройку собирались сносить и как раз во время разбора здания случился пожар.