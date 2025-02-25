В Челябинске семье погибшего на производстве работника выплатили 3 млн рублей

Компенсации добилась прокуратура

Прокуратура Советского района через суд добилась выплаты компенсации семье электромонтера, погибшего на производстве. Вдова и две дочери мужчины получили три миллиона рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2023 года сотрудник ООО «Челябинский городской электрический транспорт», ремонтируя кабельную линию, получил сильные ожоги, от которых скончался. Комиссия по результатам расследования факта грубой неосторожности не выявила.

«Прокурор обратился в суд в интересах вдовы и двух дочерей о взыскании компенсации морального вреда. Суд счел обоснованными представленные доказательства вины работодателя, выразившиеся в ненадлежащем обеспечении безопасных условий труда и отсутствии в произошедшем вины работника»,— уточнили в ведомстве.

В результате суд обязал руководство компании выплатить семье погибшего три миллиона рублей. Деньги они уже получили.