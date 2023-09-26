В Челябинске сделали операцию собаке, изрезанной триммером

Животное находится в критическом состоянии

В ветеринарной клинике «Панацея» в Челябинске прооперировали лабрадора, которого изрезал триммером хозяин, сообщила Первому областному информагентству хозяйка приюта «Волчок» Люция Ахиялтдинова.

Жуткая история случилась минувшим вечером в коркинской деревне Шумаки. Там разозлившийся хозяин изрезал триммером своего пса. Раненая собака доползла до соседнего дома, откуда шокированные очевидцы и вызвали полицию. Животное отвезли в челябинскую клинику сотрудники патрульно-постовой службы. Не без приключений. По дороге в областной центр у патрульной машины пробило колесо. Все это время сотрудники полиции держали собаку с перевязанной раной.

«Нашли донора, сделали переливание. Люди откликнулись и быстро собрали деньги, операция окупилась. Но собаке нужно еще как минимум две операции: сильно пострадала морда, язык изрезан, зубы выбиты. Помощь была оказана настолько оперативно, насколько возможно. Собака в тяжелом состоянии, но шанс на спасение есть. Содержание в клинике и последующие процедуры должен оплачивать хозяин. Или писать отказ от собаки, тогда мы заберем ее на передержку и пристроим в хорошие руки», — рассказала Люция Ахиялтдинова.

С хозяином пса полицейские провели беседу. Проверка продолжается. Не исключено, что мужчина попадет под уголовную статью.