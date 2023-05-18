В Челябинске саперы обезвредили минометный снаряд

Объект уничтожен

В Челябинске рядом с жилым домом по Комсомольскому проспекту во время проведения земельных работ был обнаружен боеприпас. На место прибыли сотрудники группы разминирования. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Специалисты выяснили, что находка является 82-миллиметровой миной со следами глубокой коррозии. Боеприпас долгое время пролежал в земле и мог быть опасен для жизни и здоровья окружающих.

«С соблюдением необходимых мер безопасности снаряд поместили в специальный контейнер и уничтожили на полигоне», — прокомментировали в Росгвардии.