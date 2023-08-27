В Челябинске самокатчик врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии

Водителя двухколесного транспорта разыскивают

Минувшей ночью, 27 августа, в Челябинске в ЖК «Манхэттен» самокатчик врезался в припаркованный автомобиль и повредил его. У машины оказались сломаны бампер, крыло и фара. С места ДТП виновник аварии скрылся. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД, владелец автомобиля сообщил о произошедшем в Госавтоинспекцию.

«ДТП оформляется, будут проводиться проверка и мероприятия по розыску водителя самоката. Все обстоятельства устанавливаются»,— уточнили в ведомстве.

Как сообщают в социальных сетях, причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.