В Челябинске самокатчик, сбивший пенсионерку, заплатит полмиллиона

Женщина получила перелом плеча

В Челябинске с подростка, который на электросамокате наехал на 77-летнюю женщину, взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает региональная прокуратура.

«В октябре 2022 года во дворе дома на проспекте Ленина подросток на электросамокате совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшая получила перелом плечевой кости со смещением», — отметили в ведомстве.

В ноябре прошлого года Центральный районный суд принял решение взыскать компенсацию с парня или его представителя в размере 350 тысяч рублей и расходы на лечение более 13 тысяч.

Однако прокурор обжаловал указанное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отменила решение районного суда и взыскала в пользу пострадавшей 500 тысяч рублей и расходы на лечение.