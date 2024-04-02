«В октябре 2022 года во дворе дома на проспекте Ленина подросток на электросамокате совершил наезд на пенсионерку. Пострадавшая получила перелом плечевой кости со смещением», — отметили в ведомстве.
В ноябре прошлого года Центральный районный суд принял решение взыскать компенсацию с парня или его представителя в размере 350 тысяч рублей и расходы на лечение более 13 тысяч.
Однако прокурор обжаловал указанное решение. Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда отменила решение районного суда и взыскала в пользу пострадавшей 500 тысяч рублей и расходы на лечение.