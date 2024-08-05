В Челябинске самокатчик сбил 55‑летнюю женщину и скрылся

Пострадавшую доставили в больницу

В Челябинске самокатчик наехал на женщину-пешехода. Как рассказали в Госавтоинспекции, женщине понадобилась помощь врачей, а сам виновник просто уехал с места ДТП.

Все произошло накануне вечером около дома № 57 по улице Героев Танкограда. 55-летняя женщина шла по тротуару, когда на нее налетел водитель электросамоката. Челябинку доставили в больницу, ее состояние неизвестно.

«Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают все меры для установления местонахождения водителя электросамоката, после чего водитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ГАИ.

Напомним, последний раз подобный случай произошел в конце июля. Тогда мужчина на арендованном самокате наехал на 50‑летнюю женщину. Пострадавшая получила травму головы.