В Челябинске с железнодорожных путей украли почти 1,5 километра кабеля

Транспортная полиция задержала пятерых мужчин

«Злоумышленники действовали в ночное время как поодиночке, так и группой: срезали медный кабель с опор контактной сети, после чего уносили похищенное с территории станций и сдавали в пункты приема лома цветных металлов»,

— сообщили в ведомстве.