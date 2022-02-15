В Челябинске пятеро местных жителей украли почти 1,5 километра кабеля на железнодорожных станциях. Транспортной полиции удалось задержать подозреваемых. Ущерб превысил 570 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
Двое мужчин были задержаны еще в середине января, после того как похитили 170 метров провода и сдали его в пункт приема металла. Они оба были неоднократно судимы за совершение имущественных преступлений. Позже были удалось узнать личности еще троих похитителей.
«Злоумышленники действовали в ночное время как поодиночке, так и группой: срезали медный кабель с опор контактной сети, после чего уносили похищенное с территории станций и сдавали в пункты приема лома цветных металлов», — сообщили в ведомстве.
Всего злоумышленниками было похищено почти 1,5 километра провода. Ущерб железной дороге превысил 570 тысяч рублей.
Напомним, что в Магнитогорске мужчина украл со станции более тонны металлолома. Челябинец украл автомобиль и сдал его в пункт металлоприема.
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