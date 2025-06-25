В Челябинске с виновника аварии, где погибли супруги, требуют 10 млн рублей

Также в ДТП на Троицком тракте тяжело пострадали двое детей

Прокуратура Челябинска направила в суд уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла супружеская пара и тяжело пострадали двое детей. На скамью подсудимых сядет виновник аварии, 43‑летний местный житель, сообщает пресс-центр ведомства.

По версии следствия, 29 сентября прошлого года обвиняемый, управляя Audi Q7, ехал со скоростью около 114 км/ч, у въезда в СНТ «Локомотив‑1» на Троицком тракте в Челябинске произвел столкновение с автомобилем Hyundai Accent, совершавшим разворот.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Accent и его супруга от полученных травм скончались, двум детям, 11 и 15 лет, был причинен тяжкий вред здоровью.

Виновнику аварии вменяется часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека). Родственником погибших заявлены гражданские иски на сумму 10 миллионов рублей в счет компенсации причиненного морального вреда. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 6,6 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.