В Челябинске с побоями госпитализировали двухлетнюю девочку

Прокуратура города взяла под контроль дело о пьяной матери

В Челябинске госпитализировали двухлетнюю девочку с побоями. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска взяла на контроль проверку по делу 31-летней местной жительницы, у которой изъяли ребенка. Накануне нетрезвую женщин с ребенком заметили прохожие. Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщает, что челябинке грозит административная ответственность.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска взяла на контроль проверку по делу о местной жительнице, которая находилась в микрорайоне Чурилово в состоянии алкогольного опьянения с малолетним ребенком.

28 февраля 2022 года жительницу челябинска видели в нетрезвом состоянии и двухлетней дочерью. По словам очевидцев, двухлетняя девочка стояла одна и алкомаркета, пока взрослые покупали алкоголь.

Сейчас ребенка забрали у семьи и отправили в больницу, сотрудники полиции собираются привлечь гражданку к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитании ребенка и побои.