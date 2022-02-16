В Челябинске с перевозчика взыскали 200 тысяч рублей за моральный вред, причиненный ребенку в ДТП

Мама 13-летней Даши Мясищевой намерена взыскать с ООО «Такси-Сервис» и затраты на лечение





В ноябре 2020 года рядом с домом № 85 по улице Профессора Благих водитель маршрутного такси не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. В этой аварии травмы получила 13-летняя Дарья Мясищева. У девочки была диагностирована черепно-мозговая травма. Водителя маршрутки по решению суда лишили прав и уволили из компании. Однако семья девочки потребовала у перевозчика компенсации морального ущерба. Об этом Первому областному информагентству рассказал юрист потерпевших Алексей Рузавин.

Девочка в момент ДТП находилась на первом сиденье у окна. После того как автомобиль перевернулся, ребенка буквально припечатало к стеклу, школьница испытала шок и на этом чувстве смогла выбраться из машины. Тогда девочка не ощущала боли.

«Водитель вызвал пострадавшей такси, оплатил его, но девочке стало плохо в машине, она позвонила отцу. Он встретил девочку, забрал из автомобиля такси и отвез обратно на место происшествия. В это время там работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь. Дарью госпитализировали с ушибом головного мозга и мягких тканей шейного отдела», — рассказал Алексей Рузавин.

Девочка пролежала в больнице неделю и еще два месяца ходила в специальном воротнике.

В отношении водителя было возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

«В суде он вел себя достаточно развязно, показывал пренебрежение к потерпевшим, к суду. По решению суда его лишили прав управления транспортными средствами сроком на 1 год. Уже после заседания он со своими родственниками или друзьями устроил гонки за автомобилем потерпевших. Он и перед судом предлагал решить все миром за 2—3 тысячи рублей. Но в суд-то подавали не потерпевшие, дело было возбуждено по самому факту ДТП и направлено в суд. Однако же потерпевшим поступали звонки от юристов ООО „Такси-Сервис“, кому и принадлежит маршрутка, попавшая в ДТП, и предлагали семье 50 тысяч рублей в обмен на обжалование решения суда о лишении водителя прав», — рассказал Алексей Рузавин.

После такого прессинга мать девочки Олеся Белобаба решила взыскать через суд моральную компенсацию.

«Даша теперь редко ездит на маршрутках, боится тонированных стекол. В школу возим на машине теперь. Дочка состоит на учете у невролога, на ночь пьет успокоительное. У дочери развивается клаустрофобия, поэтому посещаем психолога раз в месяц. Появились и другие фобии, бессонница. У ребенка до сих пор острая фаза, а мы не услышали даже извинений», — рассказала мать девочки.

Представитель ответчика в судебном заседании признавал требования лишь частично, предлагая выплатить 50 тысяч рублей компенсации.

Челябинский областной суд, рассмотрев доводы истцов, представителя ООО «Такси-Сервис», взыскал с ответчика в пользу законного представителя Даши Мясищевой 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

«Суд учитывает, что на момент происшествия потерпевшей было 13 лет, после аварии она проходила продолжительное лечение, вынуждена принимать лекарственные препараты, существенно снизилось качество жизни ребенка. Суд приходит к убеждению, что компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей является разумной и справедливой», — говорится в постановлении суда.

Юрист Алексей Рузавин подчеркивает, что это лишь часть требований потерпевших.

«Мы будем подавать иск в суд также на возмещение материального ущерба, затрат на лечение. Девочка до сих пор нуждается в капельницах, препаратах. Каждые полгода проходит диагностику МРТ», — заключил юрист.

Добавим, случаи взыскания моральной компенсации за фактически легкий вред здоровью в результате ДТП мизерны. По крайней мере, о резонансных прецедентах в Челябинской области нам ничего не известно.