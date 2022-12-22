В Челябинске с парковки возле больницы украли Mazda CX‑5

Полиция устанавливает подозреваемых

В Челябинске с парковки возле ОКБ № 3 украли автомобиль Mazda CX-5, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной». Информацию подтвердили в УМВД по городу.

Происшествие случилось в ночь на среду, 21 декабря.

Владелица припарковала авто возле общежития по проспекту Победы, недалеко от больницы, в которой работает медсестрой.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ („Кража“). Проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых», — рассказали в городской полиции.

Ущерб потерпевшей составил 2 миллиона рублей.