В Челябинске с осужденного водителя электросамоката взыскали 2 млн рублей за гибель пенсионерки

Мужчина приговорен к году ограничения свободы

Родственники погибшей после наезда электросамоката пенсионерки обратились в суд с иском на компенсацию морального вреда. С учетом позиции прокурора требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Мужчина должен выплатить семье 2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

ЧП случилось в мае 2021 года около дома № 54 по улице Гагарина в Ленинском районе Челябинска. 20-летний мужчина на электросамокате сбил пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм.

Ленинский районный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

«С учетом позиции прокурора, которым поддержаны требования о компенсации морального вреда, суд взыскал в пользу сына, дочери и четырех несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

На улицах Челябинской области к концу марта 2023 года появились электросамокаты и первые катающиеся на них. О правилах катания напомнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

