В Челябинске с фасада нового дома рухнул утеплитель и побил припаркованные машины

Застройщик обещал пострадавшим компенсировать ущерб

В Челябинске с дома № 3а по улице Толбухина в ЖК «Ярославский» обвалился утеплитель и рухнул на припаркованные во дворе автомобили. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Новый дом был сдан год назад, и, по сведениям одного из жильцов, в квартирах было очень холодно. И только после сдачи дома на фасад был нанесен утеплитель.

«Утеплитель сорвало ветром. Пострадавшим будут возмещены материальные потери. Подрядчик, выполнявший работы, будет привлечен к ответственности», — сообщили в компании-застройщике «Никс».

Пятеро автовладельцев, чьи машины пострадали в ЧП, написали заявления о порче имущества в полицию.