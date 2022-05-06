В Челябинске с бизнесмена взыскали компенсацию за травму ребенка на батуте

Предприниматель должен оплатить моральный ущерб в сумме 80 тысяч рублей

Ленинский районный суд Челябинска рассмотрел гражданский иск родителей 12-летнего ребенка, который сломал челюсть на батуте. Индивидуальный предприниматель должен компенсировать моральный вред. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ЧП случилось 14 апреля прошлого года в батутном центре ТРК «Алмаз». Ребенок выполнял сальто и приземлился на металлический элемент батутной конструкции. Школьник получил перелом верхней челюсти, вывих зубов и сквозную рвано-ушибленную рану верхней губы.

«Ответчик с заявленными требованиями не согласился, пояснил, что травма произошла по вине самого ребенка, батутный центр в данной ситуации ответственность не несет. С учетом позиции участвовавшего в деле прокурора суд удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда на сумму 80 тыс. рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решение в законную силу не вступило.