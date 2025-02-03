В Челябинске рыбак отравился газом на Первом озере

Мужчину госпитализировали

На Первом озере в Челябинске двое мужчин занимались подледной рыбалкой в палатке, а для обогрева использовали газовую горелку. Один из рыбаков отравился продуктами горения, сообщили в городском управлении безопасности жизнедеятельности.

«Мужчина заметил, что товарищу стало плохо, и вызвал экстренные службы. Пострадавшего эвакуировали на спасательной доске до автомобиля скорой помощи», — рассказали в управлении.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье в зимнем походе:

Проветривайте палатку. Обязательно оставляйте небольшой зазор для вентиляции. Это поможет избежать накопления угарного газа и обеспечит приток кислорода.

Используйте только специальные палаточные горелки. Убедитесь, что используете горелки, предназначенные для установки в палатках, которые имеют защиту от ветра и стабильную конструкцию.

Держите горелку под контролем. Никогда не оставляйте горелку без присмотра. Убедитесь, что никто не находится рядом с ней, особенно дети и питомцы.

Размещайте горелку на ровной твердой поверхности. Убедитесь, что горелка установлена на защищенной от ветра поверхности, чтобы предотвратить опрокидывание.

Используйте углекислотный детектор. Это поможет вам своевременно узнать о возможном накоплении угарного газа.

Храните горючие материалы подальше. Держите все легковоспламеняющиеся материалы на безопасном расстоянии от горелки.

Знайте признаки отравления угарным газом. Головная боль, головокружение, тошнота — это симптомы, на которые нужно обратить внимание. В случае их появления сразу покиньте палатку и обеспечьте свежий воздух.