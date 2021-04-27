В Челябинске рядом с садовыми домами загорелась трава

Тушение осложнялось ветреной погодой

Накануне днем в Челябинске пожарные выезжали ликвидировать сразу два крупных возгорания травы. Сложность в тушении создавала не только ветреная погода, но и труднодоступное место горения вдоль реки Миасс. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Одно из возгораний произошло на территории Тракторосада № 3. Пламя охватило значительную часть прибрежной линии Первого озера и уже представляло угрозу садовым домикам. Оперативно прибывшие спасатели предотвратили ЧП. На месте работали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

«Вдоль реки на Университетской набережной также загорелся камыш. К месту пожара было направлено три автоцистерны. Из-за невозможности подъезда пожарной техники сотрудники чрезвычайного ведомства производили тушение с помощью ранцевых огнетушителей»,— добавили в ведомстве.

Аналогичная ситуация в минувший понедельник произошла в Копейске: на ликвидацию возгорания травы и камыша выезжали пять единиц спецтехники.

Причины пожаров выясняют сотрудники отделения дознания.