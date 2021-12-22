В Челябинске руководство школы наказали за падение подростка из окна

Директор школы и три должностных лица привлечены к административной ответственности

Прокуратура Металлургического района Челябинска провела проверку по факту падения 13-летнего подростка из окна школы. Наказано руководство образовательного учреждения. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

ЧП случилось 21 октября. 13-летний подросток во время перемены открыл окно в коридоре школы в пролете лестницы между третьим и четвертым этажами. В какой-то момент школьник выпал из окна. Вероятно, во время игры в снежки он собирался зачерпнуть снег с карниза.

«По выявленным нарушениям директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, три должностных лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя филиала образовательной организации возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций), она привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован.