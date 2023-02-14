В Челябинске руководителя отдела агрофирмы «Ариант» отправили под домашний арест по делу о коммерческом подкупе

Обвиняемая, по версии следствия, получила не менее 500 тысяч рублей

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под домашний арест руководителя отдела закупа агрофирмы «Ариант». Ее обвиняют в коммерческом подкупе (пункты «в», «г» части 7 статьи 204 УК РФ). Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемая в период с июня по декабрь прошлого года незаконно получила от представителя коммерческой организации не менее 500 тысяч рублей за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности агрофирмы и ускорение оплаты за поставленную по договору продукцию.

«Тракторозаводский районный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.