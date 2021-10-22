В Челябинске руководителей кредитного кооператива отправили под суд за хищение 104 млн рублей у пайщиков

Обвиняемые действовали по принципу финансовой пирамиды

Прокуратура Челябинской области направила в суд материалы дела в отношении двоих жителей Санкт-Петербурга, которые организовали кредитно-потребительский кооператив, похитили более 104 миллионов рублей пайщиков. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, мужчины открыли филиалы кооператива «Кредитное Содружество» в Челябинске и Магнитогорске. В течение трех лет они привлекали деньги местных жителей по договорам о паевых взносах. Частично они выплачивали пайщикам деньги за счет взносов новых клиентов, действуя по принципу финансовой пирамиды.

Остальные деньги обвиняемые тратили на собственные нужды и реализацию преступных замыслов.

«В результате руководители причинили ущерб 375 гражданам на сумму свыше 104 миллионов рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения»). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.