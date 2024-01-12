Челябинске полицейские задержали 30-летнего мужчину, который являлся руководителем одной из организаций. Его подозревают в присвоении денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Представитель организации, расположенной по улице Новороссийской, рассказал, что была обнаружена недостача денежных средств в кассе предприятия.
«Полицейские установили, что задержанный, используя свое служебное положение, заключал договоры с контрагентами по перевозке большегрузов, но принимал оплату от них переводом на свою личную банковскую карту, тем самым присвоил деньги предприятия»,— отметили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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