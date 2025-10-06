В Челябинске росгвардейцы успешно обезвредили артиллерийский снаряд

Боеприпас нашли на одной из стройплощадок города

Сотрудники Росгвардии провели операцию по ликвидации взрывоопасного предмета, найденного на строительной площадке в Челябинске. Его во время проведения земляных работ обнаружили строители. Обезвреживание снаряда провела группа разминирования ОМОН «Атом», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

Опытные взрывотехники тщательно осмотрели найденный предмет и установили, что это 122-миллиметровый кумулятивный артиллерийский снаряд с головным взрывателем. Несмотря на серьезные повреждения от коррозии, которые он получил за время пребывания в земле, сохранялась высокая степень опасности.

Операция по обезвреживанию прошла успешно благодаря профессионализму специалистов. Снаряд был аккуратно извлечен из грунта, помещен в специальный защитный контейнер и доставлен на полигон, где впоследствии был безопасно уничтожен.