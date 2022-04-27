В Челябинске росгвардейцы отбили женщину от агрессивной собаки

Пострадавшую госпитализировали с рваными ранами

Напротив дома № 44 по шоссе Металлургов разъяренный пес набросился на женщину. Нападению предшествовал словесный конфликт между пострадавшей и хозяйкой собаки. Унять животное удалось сотрудникам Росгвардии, оказавшимся поблизости, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП случилось накануне вечером.

«Пес набросился и на одного из сотрудников, покусав его. В соответствии с законом с целью защиты жизни и здоровья потерпевшей росгвардеец был вынужден произвести выстрел в воздух из табельного оружия — только это заставило собаку отступить. Бойцы группы задержания вызвали для пострадавшей бригаду скорой помощи — челябинка была госпитализирована с рваными ранами руки и ноги», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как выяснилось позже, 57-летняя хозяйка собаки забрала в магазине пакет с продуктами, который забыла потерпевшая, и не отреагировала на требование вернуть его. Во время конфликта пес набросился на оппонентку своей хозяйки. Теперь с владелицей собаки разбирается полиция.

Как ранее сообщал наш сайт, в поселке Федоровка собака набросилась на семилетнего мальчика и искусала ему лицо. Родители пострадавшего думали, что животное бродячее, однако, как сообщили в администрации Челябинска, у агрессивной собаки есть хозяева.

В одном из домов на улице Суворова поселка Новосинеглазово хозяин сторожевой овчарки держит животное на балконе. Собака мешает спать жителям дома. Кроме того, по словам соседей, мужчина выгуливает пса без намордника

