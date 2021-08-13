В Челябинске росгвардейцы нашли потерявшегося 7‑летнего мальчика

Ребенок ушел из дома

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на мальчика, который находился у дома № 124 по улице Братьев Кашириных совсем один. Об этом сегодня, 13 августа, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

ЧП случилось накануне. Оказалось, что семилетний ребенок ушел из дома по улице 250-летия Челябинска вечером 12 августа и не смог найти дорогу обратно. Его родители успели обратиться в полицию.

«Прапорщик полиции Дмитрий Порохин и сержант полиции Артур Жиянгулов доставили ребенка в отделение, где его встретили родственники», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как ранее писал наш сайт, накануне в Каслинском районе нашлась 15-летняя школьница.