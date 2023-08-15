В Челябинске росгвардейцы ликвидировали опасный снаряд

Боеприпас обнаружили рабочие

Сотрудники группы разминирования ОМОН «Атом» управления Росгвардии по Челябинской области ликвидировали 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, сообщили в пресс-службе ведомства.

Снаряд нашли рабочие при проведении земельных работ на Троицком тракте в Челябинске.

«Боеприпас осколочно-фугасного типа долго пролежал в земле и мог представлять опасность для жизни и здоровья окружающих», — прокомментировали в Росгвардии по Челябинской области.

В спецконтейнере снаряд отвезли на полигон, где и уничтожили.