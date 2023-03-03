В Челябинске родственницу известных хоккеистов будут судить еще по 10 эпизодам мошенничества

Ранее Екатерина Бец получила условный срок

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска направила в суд уголовное дело риелтора и внучки знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерины. Ее обвиняют в мошенничестве (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемая оказывала риелторские услуги и передавала потерпевшим только часть денежных средств, вырученных от продажи объектов. Екатерина Бец сообщала клиентам заведомо ложные сведения о процессе продажи квартир.

«В период с октября 2013 года по март 2021 года обвиняемая похитила у 10 потерпевших более 3 млн рублей»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Екатерина Бец признала вину частично, сообщив, что испытывала финансовые трудности.

Ранее Екатерину Бец признали виновной в трех эпизодах мошенничества и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно.

Напомним, Екатерину Бец судили в том числе по махинациям с квартирой семьи известных челябинских хирургов. В отношении Екатерины Бец возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве по 10 эпизодам. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.



Ранее гособвинитель запрашивал для подсудимой срок в колонии общего режима. Адвокат Татьяна Гриценко настаивала на оправдательном приговоре. Она рассказывала Первому областному информагентству, что кто-то из потерпевших преследовал Екатерину и угрожал ей.