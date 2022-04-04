В Челябинске родственницу известных хоккеистов обвинили еще в одном эпизоде мошенничества

Адвокат Екатерины Бец рассказала, что ее подзащитную преследуют

В Тракторозаводском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, риелтора и внучки знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерины. По версии следствия, женщина присвоила 2 миллиона рублей от проданной квартиры в Миассе. Жилье принадлежало семье известных челябинских хирургов Васильевых. Первому областному информагентству стало известно, что потерпевших от действий риелтора было гораздо больше. Речь идет о десятках потерпевших, а некоторые из них обратились в суд. Обвинение строится на трех эпизодах. Челябинка Алена Близнякова рассказала, как лишилась 150 тысяч рублей, обратившись к Екатерине Бец за помощью при покупке квартиры. Отметим, большую часть денег обвиняемая вернула.

«В прошлом году задумались о покупке квартиры. Мне Екатерину как риелтора посоветовала подруга. Бец предложила взять весь процесс покупки на себя, мы и расслабились, доверились. Квартиру нашли быстро, и Екатерина попросила предоплату — 50 тысяч рублей. Я перевела. Потом еще 97 тысяч переводила. Но продажа не состоялась. Ладно. Нашли другую квартиру, ипотечную. Начались постоянные отговорки, затягивание сделки. Сначала Катя говорила, что собственник постоянно на работе и не может подписать документы, потом оказалось, что долг у них за услуги ЖКХ в 40 тысяч рублей. Я уже чувствовала, что происходит что-то ненормальное», — рассказала Алена Близнякова.

Женщина добавила, что из-за постоянных срывов сделки покупать квартиру она передумала и потребовала от Екатерины Бец вернуть предоплату.

«И тут начались бесконечные „завтраки“. То она заболела, то уехала, то с банком проблемы. Апогей всего — сказала, что деньги положила в сейф, а их украл брат. Я прямо сказала, что обращусь в полицию. Катя слезно умоляла не делать этого, написала расписку и отправила мне ее в мессенджере, оригинала я так и не дождалась», — вспомнила челябинка.

Когда подошел к концу срок возврата по расписке, Бец так и не отдала деньги. Алена Близнякова написала заявление в полицию и очень удивилась тогда, что она такая не одна.

«Мне сказали, что много заявлений уже на нее. Но большую часть денег она мне все-таки вернула. В октябре 2021 года отдала 50 тысяч рублей, 31 декабря перевела 20 тысяч, в январе — 60 тысяч рублей. Должна еще 20 тысяч. Пытаюсь вернуть через суд», — сообщила потерпевшая.

Кстати, все потерпевшие, с которыми нам удалось поговорить, как один подчеркивают — мысль о подвохе и обмане даже не закралась. Екатерину Бец характеризуют как открытую, улыбчивую, внушающую доверие женщину.

«У нас есть новые обстоятельства по делу. Кто-то из потерпевших звонит с угрозами, пишут сообщения, физически преследуют, интересуются ее личной жизнью. Продолжают категорично утверждать, что моя подзащитная мошенница. Это не доказано», — рассказала Первому областному информагентству адвокат Татьяна Гриценко.





Ранее мы публиковали подробный рассказ об обмане семьи пластических хирургов с комментариями прокуратуры и адвокатов Бец.

15 апреля в Тракторозаводском районном суде состоится очередное заседание по делу. Также мы будем публиковать и другие истории потерпевших.