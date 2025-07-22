В Челябинске родителей 13‑летнего водителя питбайка привлекли к ответственности

Транспорт изъяли

В Челябинске начальник отдела полиции «Северо-Западный» заметил на дороге юного водителя питбайка Kayo. Оказалось, что транспортом управлял 13-летний подросток. Полицейский вызвал родителей мальчика и сотрудников ГАИ. Законных представителей юного нарушителя привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Уже в отделении по делам несовершеннолетних подростку и его родителям разъяснили, что питбайк — это не средство передвижения по городским дорогам и тротуарам, а спортивный инвентарь, который можно использовать только на специализированных трассах. Кроме того, для его управления нужны определенные навыки. А при езде по городским дорогам — еще и водительские права.

В отношении родителей подростка составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (статья 5.35 КоАП РФ), решается вопрос о возбуждении дела о передаче управления транспортом лицу, не имеющему прав (часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ).

Мини-мотоцикл у семьи изъяли и поместили на спецстоянку.

Ранее известный телеведущий Дмитрий Губерниев призвал южноуральцев не покупать своим детям питбайки.