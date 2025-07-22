В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в квартире

Причиной стало короткое замыкание зарядной станции

На улице Клайна в Челябинске робот-пылесос вместо уборки устроил настоящий пожар. У умного помощника замкнула станция зарядки, когда в квартире никого не было, рассказали в противопожарной службе Челябинской области.

Пожарные проникли в квартиру через балкон и потушили пламя. Обошлось без пострадавших и эвакуации соседей. Квартира, где загорелся пылесос, прокоптилась, а подъезд успел наполниться дымом.

В противопожарной службе напомнили челябинцам, что электроприборы лучше не оставлять без присмотра, не нужно перегружать электросети, а также необходимо проверять состояние проводов и зарядных устройств.