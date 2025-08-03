В Челябинске риелторов будут судить за хищение у Соцфонда 6 млн рублей

Женщины незаконно обналичивали материнский капитал

Две жительницы Челябинска обвиняются в хищении у Социального фонда свыше 6 миллионов рублей. Женщины, работая риелторами, помогали мамам незаконно обналичить сертификаты материнского капитала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Риелторы вместе с директором кредитного потребительского кооператива заключали с женщинами договор займа, по которому якобы выдавали деньги на улучшение жилищных условий. Фиктивные документы они передавали в региональное отделение Соцфонда для получения средств маткапитала.

Всего они обналичили 11 сертификатов на общую сумму свыше 6 миллионов рублей.

В отношении риелторов было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и покушении на мошенничество при получении выплат (часть 3 статьи 159.2 УК РФ). Расследование дела завершено, материалы переданы в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, — лишение свободы на шесть лет.

Расследование дела в отношении директора кредитного потребительского кооператива также завершено и передано в суд. Следователи установили его причастность к 56 эпизодам мошенничества. Ущерб Соцфонду превысил 28 миллионов рублей.