В Калининский районный суд Челябинска поступило дело 44‑летнего риелтора. Его обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.
По версии следствия, риелтор и директор кредитно-потребительского кооператива организовали схему, по которой подыскивали граждан, желающих получить материнский капитал не по назначению.
«С руководителем кооператива они создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг, на основании которых осуществлялась выплата материнского капитала. Затем эти документы предоставлялись в отделение Социального фонда», — рассказали в региональном полицейском главке.
Ущерб государству составил более миллиона рублей.