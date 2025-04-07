В Челябинске риелтор пойдет под суд за махинации с материнским капиталом

Также в деле участвовал директор кредитно-потребительского кооператива

В Калининский районный суд Челябинска поступило дело 44‑летнего риелтора. Его обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, риелтор и директор кредитно-потребительского кооператива организовали схему, по которой подыскивали граждан, желающих получить материнский капитал не по назначению.

«С руководителем кооператива они создали фиктивный документооборот по оформлению в собственность участков и разрешений на строительство, а также договоров займов для оплаты указанных услуг, на основании которых осуществлялась выплата материнского капитала. Затем эти документы предоставлялись в отделение Социального фонда», — рассказали в региональном полицейском главке.

Ущерб государству составил более миллиона рублей.