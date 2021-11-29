В Челябинске ревнивец пытался через «Авито» нанять киллера для убийства сожительницы

Тракторозаводский суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца

Тракторозаводский районный суд Челябинска 28 ноября арестовал 42-летнего горожанина, обвиняемого в приготовлении к подстрекательству на убийство по найму. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина через сайт объявлений «Авито» пытался найти исполнителя, чтобы убить или запугать сожительницу.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, обвиняемый оказался ревнивым гражданским мужем: он регулярно избивал сожительницу, с которой, кстати, имел двух несовершеннолетних детей. Дело доходило до того, что мужчина силой вывез супругу в лес и показал разрытую яму, заявив, что это будет могила якобы неверной женщины. После этого потерпевшая сбежала из дома с детьми и укрылась в одном из кризисных центров Челябинска. Чтобы найти ее, обвиняемый через «Авито» начал поиски частного детектива.

«По версии следствия, обвиняемый с целью причинения телесных повреждений своей сожительнице обратился по объявлению к частному детективу, которого путем уговоров и обещания денежного вознаграждения в сумме 50 тысяч рублей склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью. Однако последний сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемый, по версии следствия, предлагал детективу либо избить жену до смерти, либо как-то запугать: сломать ноги, подкинуть наркотики — словом, добиться, чтобы общие дети остались с отцом, а не с матерью.

В результате в конце прошлой недели 42-летний ревнивец был задержан. Ему предъявлено обвинение по часть 1 статьи 30, части 4 статьи 33, части 1 статьи 105 УК РФ (приготовление к подстрекательству на совершение убийства по найму). По ходатайству следствия он до конца января 2022 года будет находиться в СИЗО.