В Челябинске рецидивист украл у пенсионера более 100 тысяч рублей

Мужчина проник в квартиру потерпевшего, представившись сотрудником газовой службы

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали мужчину, который украл у 63-летнего пенсионера 104 тысячи рублей, находясь в его квартире. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что к нему пришел мужчина, который представился сотрудником газовой службы. Он попросил впустить его в квартиру, чтобы проверить оборудование. Уже находясь в помещении, неизвестный постоянно отвлекал пенсионера просьбами и расспросами, а когда тот ушел, потерпевший обнаружил пропажу крупной суммы.

«Полицейские провели комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий: опросили потерпевшего, соседей, составили словесный портрет подозреваемого. Вскоре он был задержан. Им оказался 39-летний ранее судимый за совершение аналогичного преступления мужчина», — уточнили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мужчина помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.