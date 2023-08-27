В Челябинске рецидивист украл у мужчины куртку и рюкзак с деньгами

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания

В Челябинске 49-летний местный житель повздорил со своим новым знакомым и в результате завязавшейся драки лишился куртки и рюкзака, в котором были деньги. Потерпевший обратился в полицию. Подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что на улице Гагарина познакомился с компанией молодых людей. В ходе беседы у него завязался конфликт с одним из новых знакомых. Последний применил в отношении челябинца физическую силу, отобрал у него куртку, рюкзак и скрылся.

«Информация о совершенном преступлении была незамедлительно передана наружным нарядам. К месту происшествия выехал ближайший наряд дорожно-патрульной службы городского ГИБДД. При проверке прилегающей территории возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан, при нем сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество»,— рассказали в ведомстве.

В отделе полиции «Ленинский» в отношении неработающего и ранее судимого 30-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенное имущество в ближайшее время вернут владельцу.