В Челябинске рецидивист украл из чужого авто видеорегистратор

Мужчина задержан

31-летняя жительница Челябинска обратилась в полицию с заявлением о краже из ее автомобиля видеорегистратора. Ущерб женщина оценила в 11 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские осмотрели автомобиль марки «Фольксваген» и выяснили, что злоумышленник похитил видеорегистратор, разбив стекло машины. И пока одни сотрудники МВД разыскивали подозреваемого, другие отрабатывали места возможного сбыта устройства.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. В его квартире правоохранители обнаружили похищенное. Видеорегистратор изъяли и после проведения необходимых процедур вернут владелице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Полицейские устанавливают его причастность к совершению подобных преступлений.