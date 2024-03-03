В Челябинске рецидивист украл интернет‑кабель, вскрыв подвал дома

Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей

В Челябинске с заявлением о краже в полицию обратился представитель телекоммуникационной компании. Он сообщил, что из подвала жилого дома на улице Краснооктябрьской пропал интернет-кабель стоимостью 15 тысяч рублей. Работая по заявлению, правоохранители задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемым в краже оказался 39-летний ранее судимый местный житель. Он рассказал, что взломал замок, на который был закрыт подвал, украл оттуда кабель и сдал его в пункт приема металлолома. Там полицейские и обнаружили украденное.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.