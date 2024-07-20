В Челябинске рецидивист угнал мотоцикл и устроил ДТП

Парень задержан

В Челябинске в полицию с заявлением об угоне мотоцикла «Кайо» обратился житель Металлургического района. Он сообщил, что транспорт был припаркован во дворе дома по улице Мира, но в какой-то момент исчез. Вскоре выяснилось, что мотоцикл угнал ранее судимый 19-летний парень, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый соединил провода напрямую и отправился кататься. В какой-то момент он не справился с управлением, и мотоцикл опрокинулся. В этот момент угонщика и задержали правоохранители.

Парня доставили в отдел полиции, где выяснили, что ранее он был судим за аналогичное преступление. В его отношении возбудили уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Мотоцикл изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу.