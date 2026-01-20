В Челябинске рецидивист после ссоры поджег иномарку соседа

Мужчине грозит новое уголовное наказание

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали местного жителя, 1984 года рождения, подозреваемого в поджоге иномарки. Происшествие произошло во дворе жилого дома на улице Гончаренко, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Как установили правоохранители, мужчина, действуя из личного неприязненного отношения, облил колесо автомобиля легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места преступления.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что у потерпевшего был затяжной конфликт с одним из соседей. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый челябинец.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

