В Челябинске рецидивист ограбил микрофинансовые организации, угрожая ножом сотрудницам

Злоумышленника нашли в другом городе на съемной квартире

Полицейские задержали ранее судимого жителя Еманжелинска, который ограбил в Челябинске две микрофинансовые организации, угрожая сотрудницам ножом, и скрылся. Об этом сегодня, 13 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло 12 августа в Курчатовском районе. В отдел полиции поступили заявления от сотрудниц двух микрофинансовых организаций, расположенных по улице Молодогвардейцев и Комсомольскому проспекту. Женщины сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в павильоны, забрал все деньги из касс, угрожая ножом, и скрылся. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

Сотрудники полиции, изучив видеозаписи с камер, задержали подозреваемого сегодня, 13 августа, в одной из съемных квартир в Еманжелинске. 23-летний ранее судимый безработный местный житель признался, что приезжал в Челябинск с целью совершения нападений. В квартире правоохранители обнаружили нож, которым задержанный угрожал женщинам, и деньги в размере более 70 тысяч рублей.

«В отношении жителя Еманжелинска в отделе полиции „Курчатовский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации („Разбой“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет»,— уточнили в ведомстве.

Мера пресечения злоумышленнику избирается.