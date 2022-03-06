В Челябинске рецидивист ограбил магазин, угрожая продавцу

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой»

На северо-западе Челябинска мужчина ворвался в один из магазинов и, угрожая применением насилия в отношении продавца, похитил деньги и сигареты. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, он водворен в изолятор временного содержания, сообщили 6 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ЧП произошло ночью на улице Молодогвардейцев. После нападения продавец вызвала сотрудников полиции. Ущерб она оценила в восемь тысяч рублей.

«В ходе отработки близлежащей территории сотрудники ГИБДД УМВД во дворах домов задержали подозреваемого — неработающего, ранее неоднократно судимого 28-летнего местного жителя. При нем находились похищенные денежные средства»,— сообщили в ведомстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.