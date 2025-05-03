В Челябинске ребенок сел за руль автомобиля и совершил ДТП

В ГАИ проводят проверку

В Челябинске на улице Университетской Набережной владелец автомобиля «Опель» ушел в магазин, оставив в салоне ребенка. Мальчик, воспользовавшись отсутствием взрослых, пересел на водительское сиденье и врезался сначала в забор, а затем в припаркованный неподалеку автомобиль «Хонда». Вернувшись, владелец «Опеля» посадил ребенка в машину и уехал, сообщили в социальных сетях.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 1 мая. Владелец автомобиля «Хонда», обнаружив повреждения, обратился в ГАИ и сообщил, что виновник аварии скрылся с места происшествия.

«В настоящий момент владелец автомобиля „Опель“ установлен. Устанавливается личность водителя. После установления личности он будет вызван в ГАИ для дачи объяснений»,— сообщили в городской ГАИ.

Там также напомнили, что за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет или арест на срок до 15 суток.

Всех, кому известно что-либо о происшествии, просят сообщать в городскую ГАИ.