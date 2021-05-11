В Челябинске ребенок получил тяжелые травмы при падении из окна

Восьмилетний мальчик упал с седьмого этажа

В Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он доставлен в челябинскую областную детскую клиническую больницу. Об этом сегодня, 11 мая, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

10 мая мальчик на 7 этаже дома оперся на москитную сетку, которая его не удержала. Ребенок жив и госпитализирован с многочисленными тяжелыми травмами в ЧОДКБ.

«Ни одна москитная сетка не удержит даже малыша. Не оставляйте детей без присмотра, установите специальные блокираторы на окна. И ни в коем случае не держите открытыми окна, если в доме есть маленький ребенок», — уточнили в пресс-службе мэрии.