В Челябинске ребенок получил травмы из‑за обрыва цепи качели

Мальчику потребовалась помощь медиков

В горсаду имени Пушкина в Челябинске ребенок получил травму из-за обрыва цепи качели. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел в конце июля на одной из детских площадок парка. В результате обрыва цепи ребенок получил травму головы и челюсти. Ему наложили железные скобы и назначили лечение.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, чтобы оценить действия лиц, ответственных за содержание качелей.

Проверку по факту произошедшего проводит и прокуратура.

«Производится осмотр игрового оборудования, будет дана оценка техническому состоянию и эксплуатации. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на привлечение должностных лиц к ответственности и восстановление прав ребенка, в том числе в судебном порядке»,— уточнили в ведомстве.