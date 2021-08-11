В Челябинске очевидцы спасли ребенка от падения из окна

Прохожие вызвали бригаду пожарных

Сегодня, 11 августа, к одному из домов на улице Каслинской в Челябинске прибыли сотрудники МЧС. Очевидцы вызвали спасателей из-за ребенка, который стоял один у открытого окна на четвертом этаже. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прохожие увидели мальчика примерно четырех-пяти лет, который стоял на подоконнике у открытого окна и кричал. Очевидцы вызвали спасателей.

«В квартире находились двое маленьких детей. Одному около двух лет, второму около пяти. Дети не пострадали, поскольку брат их матери вернулся в квартиру», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Известно, что пожарные успели развернуть автолестницу.

Как ранее писал наш сайт, 6 июля специалисты МЧС выехали к дому на Краснопольском проспекте и спасли девочку из квартиры пятого этажа. Малышка стояла на подоконнике и пыталась открыть окно, которое мама оставила в режиме проветривания.

5 июля пожарные спасли двух маленьких девочек, которые оказались одни дома во время пожара в соседней квартире.

19 июня специалисты МЧС предотвратили падение из окна двоих детей. Малыши играли на подоконнике, когда их пьяная мать спала.