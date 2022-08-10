В Челябинске разыскивают женщин, выманивающих деньги под видом сотрудниц пенсионного фонда

Злоумышленницы ходят по квартирам пожилых челябинцев

В Челябинске полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») после того, как в Ленинском районе две женщины проникли в квартиру пожилой пары под видом сотрудниц пенсионного фонда. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Ранее мы рассказывали, что 4 августа злоумышленницы рассказали 84-летнему мужчине надбавке о грядущей денежной реформе и надбавке к пенсии. Пока одна лжесотрудница ПФР заговаривала жертве зубы, вторая зашла в комнату и похитила 20 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело, устанавливаются подозреваемые», — сообщили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов просят челябинцев уделить внимание пожилым родственникам и рассказать им, что сотрудники пенсионного фонда не совершают обход квартир и не предлагают подписывать бумаги. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо сразу же сообщить в полицию.