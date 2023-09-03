В Челябинске разыскивают ушедшую из дома семилетнюю девочку

Ребенок может находиться в любом районе города

В Челябинске разыскивают семилетнюю Аврору Голендухину, которая сегодня, 3 сентября, утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась. Ориентировку распространили инфорги поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы девочки: рост 130 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую спортивную кофту, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам горячей линии отряда 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска: Лине 8 (963) 648-96-64, Екатерине 8 (963) 648-94-52, либо в полицию по номеру 102.