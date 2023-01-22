В Челябинске разыскивают ушедшую из дома 15-летнюю девушку

Подросток отправилась на юг России на авто

В Челябинске 21 января ушла из дома 15-летняя Анастасия Воронина. Сейчас ее разыскивают полицейские и волонтеры. Как сообщили в пресс-службе поискового отряда «Легион-СПАС», про предварительным данным, подросток на автомобиле «Хендай» направляется в сторону Краснодарского края.

Приметы девушки: на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, длинные русые волосы до пояса, голубые глаза. Особые приметы — косоглазие и родинка над губой с правой стороны.

Была одета в длинную куртку серого цвета, синие джинсы, черные ботинки. С собой был черный кожаный рюкзак.

Все, кто владеет информацией о местонахождении девушки, могут позвонить по телефонам: 8 (909) 073-90-57 Юлия и 8 (982) 343-79-93 Александр.